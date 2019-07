Genova - Il Ministero della Salute ha emesso le nuove previsioni sulle ondate di calore per questi giorni. Oggi e domani condizioni da bollino arancione, giovedì bollino rosso.



Cosa fare - In una nota la Protezione Civile rinnova le norme di autotutela: non uscire di casa dalle ore 11 alle ore 18; bere acqua regolarmente, no bevande ghiacciate e no alcolici; fare pasti leggeri.