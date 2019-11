Genova - Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha dato l’intesa sulla proposta del Ministero delle Infrastrutture per la nomina di Calogero Mauceri a commissario straordinario per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo Valico e il Porto storico di Genova. “Ci auguriamo che l’arrivo del commissario, come più volte da noi auspicato – ha dichiarato Toti - possa far ripartire i cantieri nel più breve tempo possibile. Obiettivo comune deve essere quello di recuperare il tempo perduto in una regione che ha assoluto bisogno di infrastrutture”.