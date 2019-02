Camera del Lavoro di Genova: «Il Comune dice no all´Osservatorio sulle discriminazioni»

Genova - «Dopo la grande manifestazione di sabato 26 gennaio, quando Genova è scesa in piazza al grido di città aperta, accogliente e solidale, apprendiamo con preoccupazione come il Comune, attraverso la maggioranza, prenda una posizione preoccupante su tematiche importanti come razzismo e xenofobia»: così Elena Bruzzese Segretaria Camera del Lavoro di Genova



«Il voto contrario del Sindaco e della sua Giunta all'attivazione di un osservatorio, sportello o servizio sugli episodi di odio e di istigazione alla discriminazione rilevati in città, proposta in Consiglio comunale nella giornata di ieri, rappresenta un ulteriore passo indietro rispetto ai diritti e ai valori di accoglienza e solidarietà».



«La Camera del Lavoro di Genova ritiene che ogni iniziativa utile a sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'omofobia e del razzismo e sui gravi episodi di odio e di intolleranza ormai troppo diffusi, siano da sostenere promuovere ed incentivare».