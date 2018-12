Camion perde carico di mangime, traffico in tilt in A7

Code tra Bolzaneto e Busalla e tratto temporaneamente chiuso

Genova - Traffico in tilt sulla A7 per la perdita di mangimi per animale sull’asfalto da parte di un camion: l’incidente, avvenuto verso le 17 ha provocato lo stop temporaneo del traffico con code tra Busalla e Bolzaneto. L’autista del mezzo è rimasto lievemente ferito e ha fatto ricorso alle cure del 118



Percorso - Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale della Direzione 1° Tronco di Genova, alle pattuglie della Polizia Stradale e ai Vigili del fuoco. Attualmente si registrano circa 2 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Busalla. Ai mezzi leggeri si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria di Busalla, di proseguire lungo la SS35 dei Giovi e rientrare in autostrada a Genova Bolzaneto.