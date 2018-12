Genova - Poco dopo le 12:15, sull'A7 Genova-Serravalle, è stato riaperto il tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. La chiusura era stata resa necessaria per consentire le operazioni di ripristino a seguito del ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava rotoli di stoffa.



Attualmente Autostrade per L'italia registra 1 km di coda in diminuzione. Il traffico, in direzione di Genova, transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.