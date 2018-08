Camogli, presunto omicidio-suicidio: marito e moglie uccisi da un´arma da fuoco

Due pensionati trovati morti questa mattina in Via Rosselli a Camogli

Genova - Un uomo avrebbe sparato con una pistola alla moglie, successivamente avrebbe rivolto l'arma contro sé stesso per togliersi la vita. È accaduto questa mattina a Camogli, in Via Rosselli. I carabinieri accorsi sul posto hanno trovato la donna morta e l'uomo in fin di vita.



L'uomo era un ex commerciante di 77 anni, la moglie aveva 70 anni. Pare che l'uomo, dopo aver sparato alla donna, abbia chiamato il figlio. Non si conosce il movente e le indagini per ricostruire la dinamica del delitto sono in corso.