Genova - Questa mattina i vigili del fuoco di Genova Est sono intervenuti a Carpeneto, dopo Cassingheno, per recuperare un camper finito in un fossato.



Secondo una prima ricostruzione l'autista scendendo avrebbe dimenticato di mettere il freno a mano e il mezzo è finito nella scarpata ribaltandosi. Inutile l'intervento del carro attrezzi privato.



I vigili hanno dovuto far giungere sul posto dalla sede centrale l'autogrù per recuperare il mezzo e rimetterlo in carreggiata