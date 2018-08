Canate di Marsiglia, da borgo fantasma a teatro di un incendio e di una rissa

Questa notte sulle alture di Davagna sono intervenuti Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Carabinieri

Genova - Intorno alle 21.30 di ieri i Vigili del Fuoco hanno ricevuto una telefonata da Canate di Marsiglia, un piccolo borgo disabitato nell'entroterra, in cui veniva segnalato un principio d'incendio in un'abitazione. Dal momento che il paesino è, però, solo raggiungibile attraverso un sentiero non carrozzabile, gli operatori hanno deciso di raggiungere la zona in elicottero.



L'intervento - Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco - coadiuvati dai volontari del Soccorso Alpino, arrivati seguendo il sentiero - sono stati informati che, oltre all'incendio, la città fantasma era stata anche teatro di una rissa tra vicini, cosa che ha comportato anche l'intervento dei Carabinieri. Ad avere la peggio è stata la donna che viveva nella casa colpita dall'incendio, prontamente medicata da un'infermiera de Cnsas, mentre il suo vicino (l'aggressore) è stato portato via dai militari di Bargagli. Nella notte la squadra di Genova Est è stata invitata a dare il cambio, questa volta percorrendo il sentiero impervio per circa due ore. Intorno alle 8 di questa mattina la donna è stata, poi, recuperata dall'elicottero dei vigili del Fuoco e trasportata all'ospedale.