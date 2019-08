Genova - Genova torna protagonista della cronaca social, ma questa volta lo fa strappando a tutti un grande sorriso.



È notizia di pochi giorni fa quella relativa al fatto che il cane Cora - in servizio con alcuni poliziotti in borghese del commissariato Centro - durante un controllo abbia segnalato un involucro nascosto in una cabina telefonica dei vicoli, riuscendo a far arrestare un pusher. La storia è finita sulla pagina Instagram ufficiale della Polizia di Stato, dove è stato raccontato il divertente particolare secondo cui «proprio mentre gli agenti stanno cercando di estrarlo, ecco che arriva un uomo che gli intima di lasciare lì la droga perché è sua e se proprio la vogliono la devono acquistare. Naturalmente è stato immediatamente arrestato».

Questo particolare alquanto colorito non è sfuggito al mondo social, tanto che proprio questa mattina l'episodio è stato ricondiviso dalla famosa pagina Facebook Commenti Memorabili.