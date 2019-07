Genova - Ha lasciato il cane sotto il sole in auto ma quando è tornata indietro lo ha trovato morto: nei guai è finita una donna residente in corso Mentana nel quartiere di Carignano.



Morte - Dalla prima ricostruzione effettuata dalla polizia la donna ha lasciato l’animale di sei anni sotto il sole per due ore ed è andata a casa con il suo bambino. Nel frattempo alcuni passanti hanno visto il cane in difficoltà, lo hanno sentito latrare e ansimare. A quel punto sono stati chiamati gli agenti: i poliziotti hanno provato a salvarlo bagnandolo e provando a farlo respirare ma senza riuscire a rianimarlo. Toccherà al magistrato di turno valutare se denunciare o meno la padrona del cane per abbandono di animale.