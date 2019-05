Cani malnutriti e in pessime condizioni igieniche: coppia denunciata per maltrattamento di animali

Genova - A seguito di una serie di accertamenti, una coppia di genovesi è stata denunciata dai militari del Nucleo Radiomobile per il reato di concorso nel maltrattamento e abbandono di animali.



I controlli - Stando a quanto appurato da un veterinario della Asl3 genovese, chiamato sul posto dagli stessi militari, pare che i due individui in questioni abbiano maltrattato cinque cani meticci di grossa taglia, custodendoli in pessime condizioni igienico sanitarie e in grave stato di denutrizione e incuria. Gli animali sono stati affidati all'Enpa per la custodia presso il canile di Monte Contessa.