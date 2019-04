Caos all´Agenzia delle Entrate, centinaia in coda tra liti, spintoni e mancamenti: intervengono i Carabinieri

Genova - Caos questa mattina davanti all'Agenzia delle Entrate, dove una folla di persone si è radunata in coda per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali.



Una babele - C'è tempo fino al prossimo 30 aprile per aderire alla rottamazione, ed essendo arrivati gli ultimi giorni la gente ha iniziato a disporsi in coda fin dalle prime ore del mattino. Oggi i primi arrivati hanno iniziato a pervenire sul luogo intorno alle 5 del mattino, così che già alle 8.30 la coda formatasi contava centinaia di persone. Tra grida, malori e proteste, inoltre, gli avventori del servizio non si sono fatti mancare neppure l'intervento dei Carabinieri, giunti sul posto poco dopo le 9 per sanare alcune liti.