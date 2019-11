Genova - E’ stata una mattina di caos sul nodo di Genova e della Liguria a restringimenti sulla A26 per problemi di sicurezza e del crollo del viadotto sulla A6 Savona-Torino di domenica. Lunghi incolonnamenti di tir e automobili sono in atto in A10 e in A26 questa mattina in direzione del capoluogo e in particolare per gli automezzi diretti al porto.



A tutto ciò si è aggiunto uno dei lavoratori del terminal Psa del porto di Genova Voltri che ha portato i tir in arrivo dalla Francia e diretti al Porto ad uscire a Ventimiglia dove vengono fermati all'autoporto e poi fatti ripartire sulla A10 in modo cadenzato per alleggerire lo snodo del capoluogo.



La polizia stradale presente alla barriera di Ventimiglia con quattro pattuglie fa partire gli autoarticolati a blocchi di circa 50 alla volta, ogni mezzora circa.