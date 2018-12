Capodanno, le variazioni al percorso dei bus

Genova - A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie del centro per consentire le celebrazioni di Capodanno, le linee 1, 9, 13, 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 606, 607, 618, 635, 640, 641, 685, 686, 687, Volabus, N1 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato.



Dalle ore 17.00 fino a fine servizio

Linee 18, 18/, 39, 40, 607 e 640 - Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare



Linee 20, 618, N1, N2 e Volabus - Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno il regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno il regolare percorso.



Linee 35, 35/, 635 e 641 - Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno il regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno il regolare percorso.



Linee 36 e 606 - Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno il regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.



Linea 37 - Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.



Linea 42 - Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza da piazza Dante, riprenderanno il regolare percorso.



Linea 44 - Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza da piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.



Linee 46, 685, 686 e 687 - I bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.



Linea 617 - Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.



Dalle ore 21.00 fino a fine servizio

Linee 1, 9 e 635 - Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Gramsci, proseguiranno per via delle Fontane, inversione di marcia in rotatoria, via delle Fontane, via Gramsci dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata Gramsci1/Metro Darsena. Direzione Ponente: i bus, in partenza da di via Gramsci, riprenderanno regolare percorso.



Linea 13 - Direzione ponente: i bus, giunti al termine corso Quadrio, proseguiranno per il tunnel di Caricamento, via Gramsci, via Fanti d’Italia dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fanti d’Italia proseguiranno per via Gramsci, tunnel di Caricamento, piazza Cavour dove riprenderanno percorso regolare.