Cargo saudito a Genova, Prefettura: «Non caricherà armi»

La nave da carico non sarà a Genova prima di lunedì

Genova - «A Genova il cargo saudito Bahri Yanbu caricherà materiale civile e non ci sarà alcuna movimentazione di armi»: lo ha comunicato la prefettura all'ANSA a termine di una riunione tecnica a cui hanno partecipato forze di polizia, capitaneria di porto, Agenzia delle dogane, e l'Autorità portuale.



Attracco - «L'arrivo non è ancora determinato e sarà un attracco come quelli avvenuti in passato. Il cargo è già stato a Genova almeno cinque volte. Non ci sono rilievi da fare per impedire l'attracco», hanno spiegato dalla prefettura. Il cargo, atteso inizialmente sabato, non sarà a Genova prima di lunedì.