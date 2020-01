Genova - Un bus della linea Amt, sembrerebbe l'1, ha preso fuoco in piazza Caricamento. I passeggeri a bordo del mezzo pubblico sono state fatte scendere in tempo dall'autista che ha avvisato i vigili del fuoco dell'accaduto.



L'incendio è stato domato in breve tempo: sono in orso le indagini per ricostruire l'accaduto ma non è escluso che il rogo possa essere partito dal motore. Secondo le prime informazioni non ci sono persone ferite.