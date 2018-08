Carissime autostrade: lo strano caso della privatizzazione italiana

In molti Stati liberali le tratte sono di proprietà pubblica

Genova - Le autostrade italiane sono tra la più care del mondo. Fa quasi sorridere, se non facesse rabbia, la constatazione che nello Stato in cui crollano i ponti i costi che la nostra economia sostiene per percorrerli sono elevatissimi. Il passaggio dal monopolio pubblico a quello privato, dunque, non sembra avere giovato granché alle nostre tasche. Al contrario.



Ma perché da noi le autostrade costano così care? Cominciamo da una ragionevole giustificazione: molte delle nostre tratte esistono solo perché ingegneri visionari le hanno pensate. Moltissime autostrade italiane, comprese quelle liguri, viaggiano infatti tra gallerie, ponti e viadotti: inevitabile che i costi sostenuti per costruirle e per mantenerle incidano sul pedaggio.



Ma non basta a comprendere la differenza che, in certi casi, è spaventosa. In Gran Bretagna e Germania, per esempio, le autostrade sono grautite. L'Autobahn tedesca, quella che per gran parte non ha limiti di velocità, è una vera leggenda a livello mondiale ed è quasi completamente priva di pegaggio; la Motorway inglese, invece, è di livello molto più basso rispetto alle nostre abitudini e, per larghi tratti, può essere considerata una specie di strada statale più che un'autostrada: gratis si, quindi, ma non particolarmente performante. Qualche tratto britannico è a pagamento, come il by pass di Birmingham e il Tyne tunnel nei pressi di Newcastle, ma sono rarità.



Così come raro è trovare un pedaggio in Spagna (si paga sul 20% delle tratte) e Svezia, paese in cui il pagamento è quasi del tutto assente.



Due degli Stati che confinano con noi, Svizzera e Austria, hanno scelto il sistema della "Vignette", ovvero del bollino. E' una sorta di abbonamento che si compra una volta l'anno e che costa tra i 40 Franchi (35 Euro) della Svizzera fino a un massimo di 87,30 Euro in Austria. Del caso svizzero si pensi inoltre alla differenza di potere d'acquisto delle monete: con 40 franchi a Ginevra si prende una pizza, tanto per capirsi.



L'unico paese che somiglia all'Italia, in questo ambito, è la Francia che ha un sistema di pedaggi basato sulle distanze percorse: i pedaggi, però, risultano in genere sensibilmente più bassi rispetto a quelli nostrani.



Veniamo ora alle proprietà: la patria del liberismo thatcheriano, la Gran Bretagna, gestisce a livello statale la sua intera rete. Investimenti totalmente pubblici anche in Germania e Austria. La Francia ha un sistema di concessioni sul modello italiano ma esercita sui concessionari privati un controllo molto più serrato.