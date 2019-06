Case di appuntamento e centri massaggi a luci rosse: il Comune aumenta i controlli

Genova - Durante la seduta di giovedì 27 giugno, il Consiglio comunale di Genova ha approvato una mozione in base a cui il Sindaco e la giunta dovranno impegnarsi affinché vengano intensificati i controlli - possibilmente con scadenza trimestrale - all'interno dei centri massaggi cinesi presenti in città.



I provvedimenti - Non è un segreto, infatti, che molto spesso centri come quelli sopracitati - oltre a incorrere in numerose violazioni di carattere sanitario - molto spesso finiscono per nascondere luoghi in cui lo sfruttamento della prostituzione è all'ordine del giorno. In aggiunta a ciò, il Consiglio ha approvato il fatto che venga anche al più presto attivata una linea telefonica dedicata alle segnalazioni dei cittadini, così da favorire ulteriormente l'individuazione delle cosiddette "case di appuntamento a luci rosse".