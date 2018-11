Case occupate e rifiuti abbandonati, maxi operazione della Municipale

Si è svolta questa mattina in via Lungotorrente Polcevera

Genova - «Dieci alloggi sgomberati e sequestrati, venti persone allontanate, quattro autocarri rimossi»: è il bilancio dell'operazione della polizia municipale di Genova, su disposizione della procura, in via Lungotorrente Polcevera con la quale sono stati recuperati appartamenti di edilizia popolare occupati abusivamente. Il personale Amiu ha provveduto al recupero dei rifiuti ingombranti abbandonati nella via.



«L'intervento – dichiara l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino, complimentandosi con la Polizia Locale - si inquadra nella serie di attività per il recupero delle aree urbane segnate da maggiori situazioni di degrado e incuria, che l'amministrazione porta avanti con il massimo impegno per restituire ai genovesi una città vivibile e sicura».