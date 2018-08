Cassa Depositi e Prestiti, si cerca un modo per sostenere le imprese

L'incontro allo stabilimento Ansaldo insieme alle istituzioni locali

Genova - Fabrizio Palermo, Ad di Cassa Depositi e Prestiti, ha visitato lo stabilimento Ansaldo Energia, sfiorato dal crollo del ponte lo scorso 14 agosto. La ragione della visita è confrontarsi con le istituzioni comunali e regionali per trovare un modo in cui Cassa Depositi e Prestiti possa sostenere le imprese e le infrastrutture genovesi.



Presente anche l'Ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, che ha sottolineato come l'azienda abbia le conoscenze per costruire il nuovo ponte, ma che nessuno li abbia ancora contattati per farlo.

Presenti all'incontro anche il governatore Toti e l'Ad di Ansaldo Energia Zampini.



ph dalla pagina facebook "Regione Liguria"