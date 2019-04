Cassa integrazione, i sindacati non ci stanno: i lavoratori Piaggio presidiano la Prefettura

Genova - I sindacati lo avevano annunciato, e oggi diventa realtà: lo sciopero dei lavoratori della Piaggio Aerospace - con tanto di presidio davanti alla Prefettura - accompagnerà per tutto il giorno questo inizio di settimana genovese. Al momento non sono previsti cortei, ma nel corso della giornata non è escluso che i manifestanti possano bloccare via Roma e piazza Corvetto.



Lo sciopero - Lo scopo dell'agitazione sindacale è uno solo: avere rassicurazioni e chiarimenti sul futuro degli stabilimenti e sugli stipendi dei lavoratori Piaggio. Con questo sciopero, i sindacati e i manifestanti intendono inoltre chiedere un incontro con i rappresentanti del Governo centrale, dai quali poter avere delucidazioni sulla loro effettiva situazione, dal momento che, se da un lato sussistono forti rassicurazioni dei Ministeri interessati, dall'altro la decisione del commissario straordinario di attivare la cassa integrazione per i dipendenti e l'annuncio della possibilità di pagare stipendi solo per il mese di aprile a causa di una scarsa liquidità preoccupano non poco sia i sindacati che il migliaio di famiglie coinvolte.