Genova - La scorsa settimana la Fiom Cgil aveva denunciato la pesante situazione vissuta dalle maestranze Ilva in amministrazione controllata circa il pagamento degli stipendi.



La polemica - «I Ministeri dell'Industria e del Lavoro, i Commissari di Governo e i Dirigenti di Ilva in A. S. avevano dichiarato di essere incapienti e di non poter pagare a livello nazionale 2.500 lavoratori in cassa integrazione di cui 300 a Genova, scaricando il problema sull'INPS e provocando un ritardo nei pagamenti». Su questa partita le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente per questa mattina presso i locali di Confindustria Genova. In concomitanza con l'incontro, sarà altresì organizzato un presidio dei lavoratori Ilva per il rispetto degli Accordi sotto la sede di Confindustria». «Il Governo è responsabile di questa azienda, deve tutelare i lavoratori a partire dal pagamento regolare degli stipendi. Su questo non si dovrà fare nessun passo indietro». Queste le parole del segretario generale Fiom CGIL Genova Bruno Manganaro, che conclude: «I lavoratori meritano rispetto, che siano fatti valere gli Accordi che abbiamo firmato. In caso ciò non si verificasse prenderemo provvedimenti».