Castelletto, cade da un capanno e finisce contro una cancellata: grave 16enne

Genova - Un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni al San Martino a causa di una caduta dal tetto di un capanno: è successo all’alba di ieri in via Salvago a Castelletto.



Dinamica - Secondo una prima ricostruzione, il sedicenne, si è arrampicato sul capanno e da lì avrebbe deciso di scattarsi una foto. Per cause in via di accertamento è caduto su una cancellata rimanendo infilzato su un fianco. Immediato l’intervento del 118 e il trasporto in ospedale. Toccherà alla Polizia fare luce sull’accaduto.