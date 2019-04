Cavalcavia di Corso Europa, dopo il crollo del Morandi ci si interroga sulle modalità di monitoraggio

Genova - «Mi preme conoscere quali viadotti e cavalcavia di competenza comunale, in particolare quelli di Corso Europa, siano stati monitorati dopo il crollo del Ponte Morandi e che esito abbia prodotto tale verifica». Questa la questione sollevata in sede di consiglio comunale dal consigliere della Lega Rosa Rossetti.



La richiesta - Il monitoraggio è la funzione primaria dell’acquisizione dati per assicurare alle strutture longevità e sicurezza, nonché per garantire un intervento mirato e tempestivo in caso di danneggiamento. «Per queste ragioni» prosegue il consigliere «ho chiesto informazioni sulle misure di verifica e di controllo che sono state utilizzate, in modo particolare per i viadotti e cavalcavia nel Levante cittadino. Una zona, quella del levante, che ha solo due strade: una a mare e Corso Europa, costruita circa 60 anni fa e nata con il nome di Pedemontana». «Stiamo parlando, fra l’altro» continua Rossetti, «di una strada che Legambiente ha definito come una delle più inquinate della città e in cui da anni vengono superati i dati di biossido di carbonio».



La risposta - L’assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella ha dunque riferito come l’utilizzo dei sensori per il monitoraggio venga fatto in occasione di situazioni nelle quali ci sono valutazioni preventive di degrado avanzato, perché «se si dovessero usare per ogni cavalcavia, si dovrebbero spendere decine di milioni di euro». Sul territorio comunale sono state fatte già delle verifiche e dei monitoraggi: dei circa 380 ponti stradali cittadini - in cemento armato e metallici - l’amministrazione ha censito e fotografato quelli dei primi sei municipi e nel corso dell’anno censirà anche quelli degli altri territori.

«Per quanto riguarda Corso Europa» continua l'assessore «sono già state fatte delle verifiche a prescindere dal censimento globale. Al momento non ci sono situazioni tali da dover approntare un monitoraggio strumentale. Saltuariamente, su segnalazione, vengono fatti dei monitoraggi visivi sui giunti a tampone interni alla struttura, tuttavia, le valutazioni in fase preventiva non prevedono l’utilizzo di sensori, che verranno installati solo se ci fossero situazioni conclamate che lo motivano».