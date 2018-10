Genova - Una frana si è verificata nella tarda serata di ieri a Voltri, in via dei Giovi a causa del cedimento di un muro di contenimento che incombe sulla strada. Lo smottamento non ha creato problemi alle abitazioni sottostanti che quindi non sono in pericolo.



Intervento - I vigili del fuoco hanno provveduto a transennare la strada e valuteranno nelle prossime ore gli interventi da adottare. La frana non ha provocato feriti.