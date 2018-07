Entrambi sono stati trasportati al San Martino

Genova - Un terrazzino è crollato e due uomini sono rimasti feriti: l’episodio è avvenuto nel pomeriggio odierno in un immobile di via Caffa, nel quartiere della Foce.



Caduta - I due, di circa 50 anni, hanno compiuto un volo di circa due metri e sono stati trasferiti al San Martino in gravi condizioni. Toccherà alla Polizia fare luce sull’accaduto e chiarire le cause del crollo. Non è escluso che i due feriti fossero fuori per fumare una sigaretta quando il terrazzino ha ceduto.