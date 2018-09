Celivo, parte il corso di introduzione al volontariato

Genova - Partono le edizioni autunnali del Corso di introduzione al volontariato del Celivo (www.celivo.it), corso gratuito rivolto a tutte le persone che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato.



Il programma è finalizzato a orientare alla cultura e al settore del volontariato e affronta i temi della gratuità, delle motivazioni, delle disponibilità di tempo e delle varie attività che si possono svolgere nell’ambito della città metropolitana di Genova.



Il corso si compone di tre moduli di 2 ore ciascuno.

La 4° edizione è prevista nei giorni 9, 11, 16 ottobre 2018 in orario 17.00-19.00



La 5° edizione è prevista nei giorni 20, 22, 27 novembre 2018 in orario 16.00-18.00



Il corso si tiene presso la sede del Celivo in Via di Sottoripa 1 A int. 16 – 1° piano, Genova.

Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione (via fax o email) o consegnarla a mano all’accoglienza del Centro Servizi.