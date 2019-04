Cellulare alla guida, il `no` di Genova si fa concreto con i vigili in borghese

Genova - «Abbiamo a disposizione 18 etilometri in servizio, 7 in revisione periodica e 11 telelaser per il contrasto all'abuso di alcol e all'eccesso di velocità. Spinoso rimane, invece, il contrasto all'uso del cellulare alla guida e ad altri generi di infrazioni, non rilevabili attraverso queste strumentazioni, ma ci stiamo lavorando». Queste le parole spese ieri dal Comandante della Polizia locale Gianluca Giurato alla fine della conferenza di aggiornamento sugli esiti dell'implemento dei controlli stradali nel periodo 1 gennaio - 28 febbraio 2019. Ma non è tutto.



Le novità - «Con l'assessore Garassino» continua Giurato «abbiamo concordato la possibilità di dare il via all'organizzazione di pattuglie in borghese in moto per contrastare il pericoloso fenomeno dell'uso dei cellulari alla guida e altre infrazioni non rilevabili con telelaser e simili, come il superamento della linea continua. Per ora queste pratiche sono state messe in atto solamente nel Distretto 1, ma in breve amplieremo il servizio a tutta la città».