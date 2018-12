Cene a tema in aeroporto, al Colombo i menù dello chef Ricchebono

Genova - Cene a tema con menù fisso, con piatti ispirati alla tradizione ligure e rielaborati dallo chef stellato Ivano Ricchebono: è la nuova iniziativa del Ristorante Caruggio di Punto Grill, che prenderà il via venerdì 14 dicembre e si ripeterà il 21 dicembre e l’11, il 18 e il 25 gennaio. Inaugurato lo scorso maggio al piano partenze dell’Aeroporto di Genova, il nuovo ristorante ha raccolto pareri molto positivi grazie alla qualità delle proposte gastronomiche e del servizio.



Situato prima dei controlli di sicurezza, il Ristorante Caruggio è a disposizione non solo dei viaggiatori in partenza, ma anche dei residenti: da qui l’idea di proporre i venerdì sera con cena a tema, su prenotazione, per consentire ad ancora più persone di gustare le proposte dello chef Ricchebono, che sovrintenderà le serate dalla cucina a vista del ristorante.



Protagonista delle cene dei venerdì di dicembre sarà lo stoccafisso. Il menù prevede insalata di stoccafisso e crema di patate, frisceu di baccalà, ravioloni al nero di seppia e stoccafisso insaporito con carciofi e pomodorini di campo, stoccafisso accomodato e tiramisù dello chef. Il costo per persona è di 30 euro, vini esclusi. A ogni portata verrà proposto un calice di vino, su abbinamento dello chef, al prezzo di 3 euro a bicchiere, ma si potrà naturalmente optare anche per una bottiglia a piacimento tra quelle proposte dalla carta.



Per l’occasione, tutti i venerdì sera sarà possibile parcheggiare nel parcheggio P1 dell’Aeroporto, di fronte al terminal, al costo di 1,5 euro per tutta la serata. I biglietti saranno a disposizione alla cassa del ristorante.