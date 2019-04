Centro storico, i beni confiscati alla mafia cadono a pezzi. E i soldi per il restauro che fine han fatto?

La risposta del Comune al servizio de Le Iene

Genova - Durante la puntata di domenica 31 marzo de Le Iene si è parlato anche di Genova. In questo frangente ci si è concentrati sui beni del centro storico confiscati alla famiglia Canfarotta: si tratterebbe di 96 immobili, di cui solo 2 risultano assegnati alle associazioni anti-mafia. Gli altri - assegnati al Comune - sono stati oggetto negli ultimi mesi di circa una sessantina di manifestazioni di interesse, e per loro tempo fa è stata stanziata la somma di oltre 1 milione di euro, che pare essere stata usata per altri scopi. In sede di consiglio comunale il M5S ci ha quindi tenuto a interrogare l'amministrazione in merito alla questione.



La richiesta - «Il precedente governo ha stanziato circa 1 milione di euro per sistemare gli immobili in questione» spiega il capogruppo di M5S in Comune Luca Pirondini. «Stando a quanto riportato dal servizio de Le iene, l'attuale giunta li avrebbe usati per altri scopi. Lo stesso Bucci - di fronte ai giornalisti della nota trasmissione televisiva - ha affermato di non poter ancora dire dove questi soldi siano effettivamente finiti, e che la questione sarebbe stata affrontata in una sede diversa. A questo punto alcune domande sorgono spontanee: è vero che questa cifra è stata stanziata? E - se così fosse - per cosa sono stati usati i soldi destinati al ripristino di questi immobili?».



La risposta - «Nella semplificazione giornalistica» spiega l'assessore Picciocchi «sono stati omessi alcuni particolari. Il Comune - da intendersi come precedente amministrazione - aveva sì richiesto al Governo che quella cifra fosse stanziata per il restauro delle opere in questione: subito, però, si è presentato un problema» continua Picciocchi. «Le strutture in questione - nel momento in cui quella cifra è stata stanziata - non erano di proprietà del Comune, bensì dell'Agenzia Nazionale dei Beni confiscati. Il percorso di assegnazione a quel punto è stato avviato, ma è stato complesso e accidentato».

«Ora abbiamo avviato l'iter per poter rendere questi immobili fruibili da chi avanzasse una qualche manifestazione di interesse» spiega ancora l'assessore: «Di fatto - essendo bloccata dall'operare materialmente - l'attuale amministrazione ha dovuto usare i suddetti soldi per finanziare altro dal restauro dei beni confiscati, ma questo è successo solo per non rischiare di perderli, in quanto gli stessi risultavano avere una scadenza». «A novembre abbiamo aperto un bando preliminare» continua Picciocchi, «il quale ha avuto effetti che sono andati oltre ogni più rosea aspettativa: alcuni degli interessati, infatti, si sono offerti di propria sponte di accollarsi la manutenzione straordinaria degli edifici, cosa che di fatto comporterebbe uno sgravo notevole per il Comune».

«Il tema è assolutamente attenzionato dall'amministrazione» conclude l'assessore, «che in questi ultimi mesi ha fatto passi enormi. A seguito dell'assegnazione vedremo di operare sui beni che rimarranno di appannaggio del Comune, cercando chiaramente di lavorare anche con coloro che si sono mostrati propensi a rendersi utili, ma non va dimenticato che ci vorranno tempo, pazienza e buona volontà per far sì che le cose vadano per il meglio».