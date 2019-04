Centro storico, vende berretto della polizia locale e rifiuta di dare spiegazioni: ambulante nei guai

Genova - Intorno alle 2.30 del 30 marzo una pattuglia del reparto Vivibilità e Decoro della polizia locale - impegnata in un servizio sicurezza nel centro storico - ha trovato in vico del Campo una persona che esponeva oggetti per la vendita, tra cui un berretto con la scritta polizia locale.



I controlli - Di fronte alla richiesta degli agenti di spiegare la provenienza del berretto, l'uomo ha scelto di non fornire alcuna spiegazione, rifiutandosi inoltre di dare le proprie generalità. Accompagnato in questura, l'uomo è stato identificato come un 28enne originario del Mali - irregolare sul territorio italiano - con precedenti per resistenza e rifiuto di generalità. La successiva perquisizione ha poi accertato che l'uomo era anche in possesso di 0,30 grammi di sostanza stupefacente e di un cutter, cosa che ha portato al suo arrestato e alla denuncia per la detenzione di simboli e di un berretto della polizia locale, rifiuto di generalità, ricettazione, possesso di due bustine di hashish e possesso di arma da taglio.