Cep, aggressione al Cep: 34enne arrestato per tentato omicidio.

Il ferito è un 41enne trasportato in ambulanza con fratture e traumi

Genova - Un uomo di 34 anni è stato arrestato per tentato omicidio: è successo dopo le 18.30 in via della Benedicta al Cep di Pra’.



Dinamica - Dalla ricostruzione effettuata dalla polizia la lite è avvenuta con un 41enne dentro una struttura ricettiva: il 34enne, avrebbe poi iniziato a colpire alla testa la vittima con un tubo di gomma rigida avente una guarnizione in metallo e poi con calci e pugni. Il ferito è stato soccorso dall’ambulanza e trasportato in ospedale per fratture e traumi.



Ricerca - La Polizia, durante gli accertamenti del caso, ha rintracciato il 34enne e lo ha arrestato.