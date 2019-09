Cerca di entrare in casa della ex armato di coltello e la minaccia di morte: arrestato stalker

Genova - La Polizia di Stato ha arrestato sabato mattina un cittadino dell’Ecuador di 30 anni per il reato di atti persecutori ai danni della sua ex convivente.



L'arresto - Il giovane, armato di coltello, si è presentato davanti alla porta di casa della sua ex compagna, una connazionale di 34 anni con cui ha avuto due figli, ed ha cercato di entrare nell’appartamento con forza minacciandola di morte. La donna, a cui il Tribunale di Genova ha affidato in esclusiva i figli, in preda alla paura, ha immediatamente chiamato la Polizia consentendo così agli agenti intervenuti in suo soccorso di arrestare il violento che nel frattempo aveva nascosto il coltello sotto lo zerbino. La vittima, in sede di denuncia, ha raccontato agli agenti di avere timore per la propria incolumità e dei suoi figli in quanto anche in passato il 30enne le aveva creato stati di ansia tanto da farle anche cambiare abitudini e stile di vita.

Lo stalker, con svariati precedenti di Polizia, è stato accompagnato presso il carcere di Marassi.