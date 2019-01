Cerca di scappare con la merce rubata ma viene bloccato: arrestato 44enne

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri

Genova - Un uomo di 44 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia per il reato di furto aggravato.



Furto - L’uomo è entrato in un supermercato di via Cesarea e, dopo aver nascosto nei vestiti la merce per un valore di 184 Euro, ha cercato di uscire senza pagare. Un addetto alla vigilanza lo ha però bloccato quando hanno suonato le barriere antitaccheggio.



Prodotti - I poliziotti, giunti nel market, hanno arrestato l’uomo per furto e hanno scoperto che quest’ultimo aveva aperto le confezioni dei prodotti sottratti.