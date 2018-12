Cessione degli immobili nella zona rossa, tutti i dettagli

56 notai genovesi al lavoro, si conta di finire gli atti di cessione entro il 20 dicembre

Genova - Da oggi i proprietari, usufruttuari e inquilini degli immobili nella zona rossa inizieranno ad essere contattati da un notaio al fine di proseguire le procedure di cessione degli immobili. Questa indicazione è stata fornita durante l'incontro pubblico al Teatro della Gioventù. Sono 56 i notai genovesi che, grazie a un accordo con il loro ordine, si sono messi a disposizione

della Struttura Commissariale per la Ricostruzione. Si conta di poter arrivare a firmare tutti gli atti di cessione entro il termine del 20 dicembre, limite previsto dalla Legge Genova.



Gli incontri dal Notaio, al di là di casi particolari, saranno due: un primo incontro presso lo studio in cui i cittadini saranno chiamati a presentarsi con i documenti. Un secondo incontro, in seguito, per la stipula della cessione, al quale dovranno essere presenti tutti i proprietari, eredi, usufruttuari dell’immobile.



I pagamenti, secondo quanto specificato dalla Legge, avverranno entro 30 giorni dalla stipula della cessione. Fondi che, se non erogati da Autostrade, saranno elargiti dallo Stato. I cittadini non dovranno pagare l’atto, né corrispondere la parcella al notaio, cosa che spetterà alla Struttura Commissariale.