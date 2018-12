Cgil e Uil in piazza: «Serve rilanciare Genova, basta immobilismo»

I sindacati hanno manifestato davanti alla Prefettura

Genova - «Siamo in piazza per sostenere la vertenza di Genova. Non si sono fatti investimenti, si sono persi traffici, si sono chiuse aziende e si sono persi troppi posti di lavoro»: lo ha annunciato il segretario della Camera del lavoro di Genova Igor Magni durante il presidio davanti alla Prefettura di Cgil e Uil.



Emergenza - «Pensiamo che ci siano due fasi da affrontare - ha aggiunto Magni - la prima è quella dell'emergenza legata al ponte Morandi e alla sua ricostruzione, la seconda è il rilancio della città che altrimenti rischia di spegnersi». «Chiediamo al governo di riavviare immediatamente le opere infrastrutturali - spiega il segretario Uil Mario Ghini - dal Terzo Valico alla Gronda, al nodo ferroviario alla messa in sicurezza del territorio. Non si può in una situazione come quella del crollo del ponte che ha bloccato la città fermare anche le altre opere».