Chiavari, il Silos ex Fiat sede improvvisata dello spaccio: 31enne finisce in manette

Genova - Ieri sera i poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno arrestato in flagranza un 31enne genovese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



L'arresto - A seguito di numerose segnalazioni di attività illecite all’interno del garage definito “Silos ex Fiat” gli agenti hanno predisposto numerosi servizi di appostamento nella zona. Il 31enne, che in quel garage aveva predisposto il suo “magazzino”, è stato però ingannato dal sistema di videosorveglianza con cui i poliziotti hanno seguito ogni suo movimento.

Gli operatori sono intervenuti mentre nascondeva dietro lo specchietto e la targa di un’auto in disuso degli involucri contenenti 6 grammi di cocaina e svariati grammi tra eroina e crack.

L'uomo è stato accompagnato presso le locali camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo questa mattina.