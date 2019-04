Genova - Come ogni anno in occasione della Pasqua è stato esposto all’interno della Chiesa del Gesù il tradizionale mazzo di fiori realizzato da Aster per adornare l’altare della Reposizione.



Il disegno ed il motto sono stati indicati come da tradizione ultra centenaria dagli eredi della Famiglia Durazzo Pallavicini. Quest'anno per la realizzazione sono stati impiegati 4000 garofani , 100 kg di catena e un ancora da 18 kg.