Chiusa via 30 giugno, i sensori sul Morandi danno l´allarme

La via è chiusa al traffico dalle 8.30 di questa mattina

Genova - Code e rallentamenti del traffico in direzione Borzoli, a causa della chiusura di via 30 giugno. Dalle ore 8.30 di questa mattina la via è stata chiusa al traffico dei mezzi. Decisione presa in seguito ai segnali dati dai sensori montati sui monconi del ponte Morandi. La chiusura di via 30 giugno era già avvenuta più volte nel corso della scorsa settimana, con sensibili ripercussioni sulla viabilità.