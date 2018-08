Genova - È stato il caldo a causare ieri la morte di un cane, chiuso dal padrone in macchina mentre era in coda per imbarcarsi al Terminal Traghetti di Genova.



Comportamento irresponsabile che non ha permesso, agli agenti e tecnici della Asl 3, di evitare il dramma. Protagonista dello spiacevole episodio un residente comasco, denunciato prontamente per i reati di maltrattamento e uccisione di animale.