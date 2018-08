Ci saranno problemi per la raccolta rifiuti nella zona interessata dal crollo

Il ponte Morandi ha distrutto l'unico compattatore della zona che era nel deposito Amiu

Genova - Il crollo del ponte Morandi ha distrutto il deposito Amiu - oltre alla morte di due dipendenti - ha distrutto il compattatore e gli automezzi presenti. Il compattatore di rifiuti era l'unico a servire quella zona di Genova, ciò provocherà disagi nella raccolta rifiuti. Toti ha detto che la Regione è al lavoro per cercare un'alternativa. Quel tipo di macchinario serve a compattare i rifiuti prima che siano trasportati in discarica.



Il Comune di Genova e Amiu hanno già interessato la Regione Liguria e il Governo affinché venga fornito un supporto per superare il momento di emergenza. Amiu, dal canto suo, sta ponendo in essere – fin dal verificarsi dell'evento – tutte le azioni possibili per riorganizzare il sevizio e limitare al massimo i disagi per la popolazione. «Si invitano i cittadini, tenuto conto del momento particolarmente delicato, di limitare – per quanto possibile – il conferimento di rifiuti nei prossimi giorni e di differenziare con la maggior cura possibile i rifiuti stessi per attenuare l'impatto di questa emergenza».