Ciclo dei rifiuti nel centro storico, Rossetti: «Prevista la riqualificazione di una decina di ecopunti»

Genova - «Gli ecopunti rappresentano un elemento fondamentale per il ciclo dei rifiuti: per questo nell'ultimo consiglio comunale ho presentato un'interrogazione per sapere a che punto sia la gara di appalto per il secondo lotto relativo al ripristino di quelli del centro storico e quando sia fissata la data di inizio lavori»: così Maria Rosa Rossetti - Consigliere Lega in Comune



«L'assessore Campora, rispondendo alla mia interrogazione, ha riferito che a oggi nel centro storico ci sono 34 ecopunti. Di questi, 9 sono stati riqualificati e ammodernati nel 2018 con delle telecamere al loro interno. Una scelta fatta per dare un servizio di qualità ai soggetti che pagano la Tari, permettendo l'apertura con un badge e garantendo quindi agli utenti luoghi più puliti - aggiunge - Nel 2019 sono previsti due lotti di interventi: nel primo semestre ne verranno riqualificati 4 già esistenti e altri 2 verranno allestiti nei locali sequestrati alla mafia; nel secondo semestre ne verranno riqualificati 5 già esistenti e un altro verrà trasformato in magazzino. Inoltre, per via di nuove necessità, c'è la possibilità di destinare due ulteriori immobili a nuovi ecopunti, uno di questi già assegnato e un altro di proprietà di privato, che il comune andrà ad acquisire».