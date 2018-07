Cocci di vetro in corso Italia e vuoto a rendere, la risposta del Pd

I consiglieri Lodi e Cattaneo rispondono all'intervendo della Lega sull'argomento

Genova - Lo scorso martedì in consiglio comunale il consigliere del Carroccio Davide Rossi aveva sottoposto all'amministrazione la richiesta dei residenti di Corso Italia di ampliare il progetto "Less Glass" anche alla suddetta zona, a causa del frequente ritrovamento di cocci di vetro e rifiuti pericolosi dopo ogni serata. Dopo aver sentito l'intervento di Rossi in sede di consiglio e aver letto il nostro articolo di martedì scorso, i consiglieri del Pd Cristina Lodi e Alberto Cattaneo ci hanno tenuto a fare alcune precisazioni sull'argomento



La risposta del Pd - «Apprendiamo con piacere» affermano i consiglieri Lodi e Cattaneo «l'attenzione che l'amministrazione ha dato a un articolo 54 del consigliere della Lega, Davide Rossi, sul tema della convivenza della movida con la vivibilità e la sicurezza dei cittadini nella zona di Corso Italia. L'interrogazione arriva a seguito delle problematiche riscontrate in Corso Italia e nelle zone limitrofe per il continuo ritrovamento di cocci di vetro sulle strade, ancor più nei mesi di movida estiva. Il consigliere Rossi porta l'istanza di un Comitato spontaneo di cittadini che vorrebbe estendere il sistema di vuoto a rendere, partito dall'iniziativa di privati in Piazza delle Erbe, anche nella zona di Corso Italia. Il consigliere dimentica che già lo scorso inverno il Partito Democratico, prima nel Municipio I a dicembre e a seguire in Comune, aveva posto il problema proponendo, con mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale il 27 marzo, di individuare nel centro storico e in Corso Italia le due zone per l'avvio di progetti pilota, coordinati dal Comune, del sistema di vuoto a rendere con i bicchieri di polipropilene». Questo il commento del Pd in merito all'intera vicenda, che si dice sorpreso per l'attuale interessamento per l'iniziativa del vuoto a rendere, dal momento che «nei mesi scorsi l'amministrazione del Municipio VIII Medio Levante si era espressa negativamente sulla proposta di far approvare una mozione analoga a quella passata in Comune perché "non ritenuta d'interesse". Inoltre, il Municipio VIII, fino al 12 luglio non ha risposto ad una PEC inviata il 12 febbraio dall'associazione "Cittadini sostenibili" proprio su questo tema, rendendosi adesso disponibile probabilmente solo per le reiterate lamentele dei cittadini».

Una precisazione utile ad approfondire le dinamiche con cui si stanno svolgendo i fatti di cui sopra nella maniera più chiara possibile. Lodi e Cattaneo concludono, poi, affermando di confidare a questo punto che ci sia «coordinamento tra gli assessorati all'Ambiente, al Commercio e al Marketing territoriale per estendere il sistema in città a partire dalla zona di Corso Italia, come già proposto nella seduta del consiglio di fine marzo, con l'obiettivo di creare un "sistema Genova" da diffondere in altre città sul tema del vuoto a rendere.»



