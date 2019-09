Genova - Bruciano ancora le alture di Cogoleto: questa notte, intorno alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti nella stessa zona in cui già erano stati impegnati tra marzo e aprile.



In quella circostanza le fiamme avevano devastato le alture e minacciato le case, questa volta per fortuna non ci sono stati danni. L'incendio è stato domato in circa due ore.