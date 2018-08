Collaborazione tra Fulgis e Confartigianato Liguria: «Un accordo per avvicinare scuola e lavoro»

Genova - Comincia oggi una collaborazione tra Fulgis e Confartigianato Liguria. «Non soltanto crediamo sia nella Fulgis che nelle tre scuole che ne sono l’emanazione - Deledda, Deledda International School e Duchessa di Galliera – ma vogliamo anche dimostrare come il comune sia sul pezzo» afferma l’assessore Francesca Fassio che prosegue ricordando come siano necessari dei cambiamenti, perché «il sistema così com’è ad oggi non va bene, e la cifra richiesta al Comune supera sempre i 5 milioni di euro all’anno. Questa non è una delle mission del comune, e le scuole devono funzionare al meglio e essere competitive da sé. Questa è una delle mosse che facciamo per rilanciare e ammodernare le scuole coinvolte».



Il protocollo di collaborazione - Secondo il presidente di Confartigianato Liguria Felice Negri «l’accrescimento culturale è fondamentale per l’individuo, e le scuole comunali sono da sempre una gloria di Genova». Quello che verrà messo in atto con la stipula di questo protocollo è un lavoro per cui risulta fondamentale avvicinare il mondo dell’istruzione a quello del lavoro, oltre che favorire una crescita dei ragazzi in ambito lavorativo - attraverso progetti come l’alternanza scuola-lavoro, i tirocini e gli stage - e far comprendere ai ragazzi che non esistono scuole di serie A e di serie B. Come azioni concrete, «riteniamo che il Duchessa di Galliera possa essere avvicinato al mondo del lavoro anzitutto attraverso un’offerta formativa in linea con quello che è il mercato attuale, e successivamente anche riformando l’approccio scolastico in modo che avvicini sempre più i ragazzi al digitale e al lavoro, il tutto grazie a un contatto più stretto con le imprese - possibile anche grazie a incontri sia formativi che informativi, da associare ai già citati tirocini all’alternanza scuola-lavoro». Già l’anno scorso il Duchessa di Galliera è stato avvicinato al mondo grazie a un importante competizione legata alle work skills, mentre il Deledda International School risulta oggi una delle poche realtà liguri con un career program adatto a far a riscoprire l’artigianato non solo come mestiere, ma anche come studio e incremento delle nuove tecnologie. «Devono essere messe a sistema tutte le cose che concernono l’impresa 4.0: si tratta un campo culturale che richiede anni, ma possiamo farcela».

Grazie alla stipula di questo protocollo, Fulgis sarà alquanto favorita, in quanto andrà in sinergia con chi «ha tenuto dritta la spina dorsale di questo paese in un momento di crisi totale. E questo è fondamentale anche per i ragazzi, che non sono utenti ma studenti, e per questo vanno formati prima come uomini e donne che come professionisti», afferma il direttore della fondazione Fulgis Paolo Gozzi, convinto che «mettere in contatto i ragazzi con questa realtà e avere il supporto di Confartigianato vuol dire non vedere mortificata la didattica, ma aiutarla nel mercato formativo e del lavoro ad ottenere particolarità che le contraddistinguano. Da settembre la collaborazione partirà nel concreto per consentire alle scuole comunali di avere quel rilievo che han sempre meritato». Alla fine della conferenza, inoltre, è stato ricordato come non esista un vero e proprio impegno economico in euro, quanto piuttosto una garanzia che le imprese aiutino una crescita di risorse delle 3 scuole.