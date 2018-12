Colpi nelle gioiellerie di Chiavari e Genova: famiglia in manette

Genova - Un tatuaggio sul braccio della giovane ragazza ha tradito una famiglia di origini sinti composta da padre, madre e figlia: i tre sono stati arrestati dalla Polizia di Stato poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso prima nel Tigullio e poi a Genova.



Colpi - Il 30 aprile scorso a Chiavari la famiglia è entrata in una gioielleria e si è spacciata per cliente: mentre i genitori distraevano la commessa fingendosi interessati all’acquisto di un gioielli, la figlia rubava da una vetrina tre anelli con diamanti, per un valore complessivo di 26.500 Euro. I tre, il 5 luglio scorso in una gioielleria di Via San Vincenzo, sempre con la stessa tecnica, hanno sottratto da un bancone di vendita un rotolo contenente preziosi per un valore complessivo di 8.000 euro.



Scoperta - Gli agenti di Chiavari grazie alle immagini di videosorveglianza delle gioiellerie sono risaliti agli autori che successivamente sono stati identificati e accompagnati in carcere.