Coltiva marijuana in casa, denunciata 29enne

Polizia sequestra quattordici piante di cannabis

Genova - Scoperta a coltivare marijuana, per questo è stata denunciata per spaccio di detenzione di droga: la protagonista della vicenda è una genovese di 29 anni.



Spaccio - Giovedì i poliziotti grazie ad alcune segnalazioni circa una probabile attività di coltivazione di marijuana nei pressi di un’abitazione di via Fracchia, hanno predisposto un servizio di appostamento che ha permesso di ricondurre tale attività ad una giovane lì residente.



Cannabis - E’ scattata così da parte degli agenti la perquisizione domiciliare durante la quale sono state rinvenute e sequestrate 14 piante di cannabis in crescita all’interno di due grosse serre ventilate ed illuminate artificialmente, numerosi barattoli contenenti in tutto circa un etto di marijuana, tutti etichettati a seconda della qualità, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento del prodotto finito.