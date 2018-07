Colto in flagranza di reato: spacciatore senegalese nei guai

Genova - Nel pomeriggio di ieri, in Piazza Rotonda, il personale del Nucleo Operativo Carabinieri di Genova ha arrestato, in flagranza, per il reato di "Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio" un cittadino senegalese, 54enne, con precedenti di polizia, trovato in possesso di una decina d’involucri per complessivi grammi 5.4 di cocaina, oltre ad euro 145,00 provento di attività illecita.



In attesa del giudizio per direttissima l’arrestato veniva ristretto presso la caserma di Forte San Giuliano.