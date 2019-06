Come un anno fa, se non peggio: i cimiteri sono `una giungla`, i cittadini chiedono provvedimenti

Genova - Sembrava un capitolo chiuso, ma quello sulla condizione dei cimiteri rimane purtroppo un problema sempre attuale. Stando a quanto riportato in Sala rossa dal Consigliere del Pd Alessandro Terrile, infatti, pare che ultimamente la situazione sia addirittura peggiorata, tanto che all'interno dei cimiteri genovesi pare essere presente una vera e propria "giungla" di sterpaglie.



La questione - Secondo il Consigliere, non sarebbero - purtroppo - rari neppure i casi in cui anche raggiungere le tombe diventa difficoltoso, cosa che rende «di nuovo llo stato dei cimiteri cittadini indecente», con erba alta e vegetazione infestante. Un problema che si era già presentato a giugno dello scorso anno, quando la Giunta - dopo essersi scusata per il ritardo nelle operazioni a causa della manovalanza impegnata ad Euroflora - aveva provveduto a sistemare la situazione. «Quest’anno Euroflora non c'è, ma la situazione è la stessa. Quanto tempo ci vorrà ancora prima che si inizi con lo sfalcio?» incalza ancora Terrile, portavoce di cittadini che - giustamente - si dicono stanchi delle condizioni in cui versano i cimiteri genovesi.