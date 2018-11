Commemorazione vittime del 4/11/11, Balleari: «Bisogna continuare a lavorare»

Deposizione di corona di fiori e minuto di silenzio davanti alla targa commemorativa

Genova - La commemorazione delle vittime dell'alluvione del 4 novembre 2011 si è svolta questa mattina. Deposizione di una corona di fiori e minuto di silenzio davanti alla targa dedicata alla disgrazia. Presente il governatore della Liguria Giovanni Toti, il vicesindaco di Genova Stefano Balleari, il Console di Albania Giuseppe Durazzo e il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Massimo Ferrante.



«Bisogna continuare a lavorare – ha detto il vicesindaco al Secolo XIX – Oggi siamo qua a piangere le vittime di sette anni in concomitanza col pianto del paese per le vittime che ci sono state in Sicilia, segno che il nostro territorio è tanto meraviglioso quanto ancora fragile».



«In una giornata come questa si comprende quanta strada dobbiamo compiere per evitare che simili tragedie si ripetano. - ha detto Toti - I fatti accaduti in Sicilia e anche in Veneto a Belluno ci dimostrano quanto in Italia si debba fare sul fronte della prevenzione del dissesto idrogeologico, della protezione civile e della tutela dei beni e dei cittadini».



Ha poi aggiunto: «Dal novembre 2011 molto è stato fatto in questa città: ci sono moltissimi cantieri aperti e il percorso imboccato è quello giusto, ma la strada è ancora lunga ed è importante ricordare quello che abbiamo pagato per la nostra incuria e i nostri ritardi. Questo ci consente di procedere con solerzia».



Secondo il governatore sarebbe necessario uno snellimento legislativo che rendesse più semplice costruire opere e iniziare cantieri per fare opere di messa in sicurezza.



Nella foto il vicesindaco Balleari di fronte alla targa commemorativa